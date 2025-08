Goretti lavorava a un centrocampista della sua ex squadra. Ma Corvino si è mosso per primo

Antonio Vergara, centrocampista che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito alla Reggiana, è finito nel mirino della Fiorentina. Il club viola, nonostante si stia avvicinando alla chiusura per Sohm, continua a monitorare altri profili, senza accantonare nessuna pista.

Goretti sulle tracce di un suo ex giocatore

Polivalente, può giocare sia da centrocampista che da trequartista, oppure da esterno d'attacco a destra, per convergere sul mancino, oppure a sinistra, anche se è la zona in cui viene utilizzato meno rispetto alle altre. Nelle scorse settimane Parma e Fiorentina - oltre al Lecce di Corvino, la società maggiormente interessata - avevano chiesto informazioni per cercare di acquistarlo a titolo definitivo, complice anche l'occhio di riguardo del direttore tecnico dei viola, Roberto Goretti, proveniente proprio da Reggio Emilia.

Corvino è davanti a tutti

Il Lecce, rispetto ai Viola, potrebbe anche valutare un prestito con diritto di ricatto e controriscatto. Attualmente è difficile stabilire quanto possa valere il giocatore, che ha rinnovato il proprio contratto nel 2024, arrivando a firmare un triennale. La scadenza è al 30 giugno del 2027 e Vergara vorrebbe giocare in Serie A. Che ruolo giocherà Goretti in questa vicenda?