La Salernitana ci crede, ma nella ripresa l'Atalanta ribalta tutto con i soliti Scamacca e Koopmeiners. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Stava quasi per riuscire l'impresa alla Salernitana, che però alla fine si è dovuta arrendere all'Atalanta. La squadra di Colantuono, ormai retrocessa, è passata in vantaggio al 18' con un gol di Tchaouna ma poi è stata rimontata dagli uomini di Gasperini.

Scamacca e Koopmeiners, decidono sempre loro

Nel secondo tempo, infatti, nel giro di sei minuti Scamacca e Koopmeiners hanno portato il punteggio sul 2-1, mantenendolo fino alla fine. Con questa vittoria l'Atalanta aggancia la Roma al quinto posto in attesa di sfidarla nel prossimo turno, a meno quattro dal Bologna e sempre con la partita contro la Fiorentina da recuperare.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 89, Milan 71, Juventus 66, Bologna 64, Atalanta* 60, Roma 60, Lazio 56, Fiorentina* 50, Napoli 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli 32, Frosinone 32, Udinese 29, Sassuolo 29, Salernitana 15.

* una partita da recuperare