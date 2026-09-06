Basile: "Tutti protestano, noi facciamo una sciarpata per un settimo posto e tifiamo gli affari della società. Siamo diventati irrilevanti"

Il giornalista e tifoso fiorentino Massimo Basile ha commentato con un post sui propri social la situazione in casa Fiorentina dopo 3 sconfitte su 3 partite giocate in campionato.

Le parole di Basile

"I tifosi del Como contestarono la società che voleva giocare in Australia, nonostante avesse dato loro un presente radioso. Quelli della Roma insultarono la proprietà che li aveva portati a vincere la Conference League e a giocare la finale di Europa League. De Laurentiis venne contestato dopo la qualificazione in Champions".

Sulla Fiorentina

“Da noi sciarpate per un settimo posto e cessioni alla Juve in piena stagione e tifo sfrenato per gli affari della proprietà. Niente avviene per caso. Qualcuno si è forse arricchito in questi anni. Ma tutti noi, come piazza, abbiamo perso. E siamo diventati irrilevanti”.