Per Milenkovic il Nottingham Forest ha inviato una proposta ufficiale alla Fiorentina. Gli inglesi spingono per raggiungere l'accordo

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, come detto ieri sera, è sempre di più un obiettivo del Nottingham Forest. Il club inglese sembra intenzionato a fare sul serio per aggiudicarsi il cartellino del difensore viola.

I dettagli

Come riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano su X la proposta ufficiale del Nottingham Forest per Nikola Milenkovic è già stata inviata alla Fiorentina.

La trattativa è in corso, non è un affare facile, ma il Forest sta spingendo per raggiungere un accordo.

La cifra in ballo

Dall'Inghilterra arrivano conferme anche sulla possibile cifra dell'affare: 13 milioni di sterline, poco più di 15 milioni di euro, pronti ad essere versati dal club d'Oltremanica di cui è proprietario Evangelos Marinakis, patron dell'Olympiakos vincente in finale di Conference League contro la Fiorentina.