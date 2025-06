Vieri: "La Fiorentina ha fatto un gran campionato e adesso ha un grande attaccante. Kean non ha bisogno di consigli"

Questo pomeriggio anche l'ex attaccante di Inter e Fiorentina Christian Vieri era presente all'evento “Careggi gioca in viola”. Queste le sue dichiarazioni a Radio Bruno ai margini dell'evento

“La Fiorentina quest’anno ha fatto una buona stagione: ha dimostrato di poter far bene in campionato ed è arrivata in semifinale di Conference: è un peccato che non abbia fatto la finale, ma allo stesso tempo è comunque molto importante è arrivare a quel punto. Io ho visto un grande centravanti, ed una buona squadra che alla fin dei conti ha fatto un ottimo campionato”.

“Kean non ha bisogno dei nostri consigli”

Qualche parola su Moise Kean: “Consigli da dargli? Io non consiglio niente a nessuno, ognuno deve fare di testa sua. Non serve che riceva consigli”.

“Pioli alla Fiorentina? Finché non è ufficiale..”

Ha poi dribblato le domande su Stefano Pioli: “Non mi sembra che abbia già firmato con la Fiorentina quindi non posso esprimermi. Richiedetemelo quando sarà tutto ufficiale”.

“L'Inter è uno squadrone ma Inzaghi avrà avuto le sue ragioni per lasciare. Fabregas..”

Un pensiero anche sulla situazione dell’Inter: “Non mi aspettavo l’addio di Inzaghi, mi è dispiaciuto molto perchè a Milano ha vissuto 4 anni importanti: ha vinto coppe e scudetti, oltre che a giocare due finali di Champions. Per giocarne due in tre anni vuol dire che sei uno squadrone, e l’Inter lo è. Dispiace sempre quando gli allenatori lasciano un club, ma se ha deciso cosi. Il No di Fabregas? Credo che sia stato lui, anche se non so come sono andate le cose, a comunicare ai nerazzurri di voler restare a Como. Ognuno fa le sue scelte, avrà i suoi motivi”.

“Palladino ha fatto bene. Nn mi aspettavo il ritorno di Sarri alla Lazio”

Qualche parola anche su altri allenatori: “Palladino mi è piaciuto molto nella sua esperienza a Firenze, nonostante sia già andato via ha fatto una buona annata. Non ce l’hanno fatta col Betis ma tutto sommato è stata una buona stagione. Sarri alla Lazio? Vedremo cosa sarà capace di fare. Negli ultimi anni si è riposato, è tornato dove aveva lasciato. Non me lo aspettavo, ma nel calcio succede di tutto. Farà un buon lavoro perché un buon allenatore”.