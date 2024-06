Amoruso: "Se lo vuole Palladino, perchè Colpani non è già un giocatore della Fiorentina? Serve qualcosa in difesa"

Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulla situazione che sta vivendo il club di Rocco Commisso. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ok Palladino ma ora servono i giocatori giusti”

"La conferenza stampa ha dimostrato che la dirigenza della Fiorentina sembra avere intenzioni diverse da quelle che si erano prospettate. Quando fai mea culpa, ammettendo di aver toppato il mercato invernale oltre che ad avere d anni carenze per quanto riguarda l’attacco, si spera che il livello di attenzione possa salire. I nomi in questo momento lasciano il tempo che trovano, non ho mai creduto alle voci estive, soprattutto in un momento di ripartenza come quello che sta vivendo la Fiorentina. Servirà capire chi arriverà ma ancora aspetto ad essere sia ottimista che pessimista, bisogna capire quali giocatori vestiranno la maglia viola nella prossima stagione, poi daremo giudizi. Se vuoi migliorare le cose comunque poi servono i fatti, i tifosi sono stufi delle solite promesse”

“Mi chiedo come mai Colpani non sia già a Firenze”

Ha anche aggiunto: “Servira un organico sicuramente piu forte di quello dell’ultima stagione, lo stesso Palladino ha detto di pontare molto su alcuni giocatori. Mi meraviglio molto che per un giocatore come Colpani non sia già stata chiusa la trattativa, proprio perchè è un’espressa richiesta del neo allenatore. Comunque vada mi auguro che la squadra sia completa prima dell’inizio del ritiro estivo, o comunque che gran parte della rosa sia stata allestita. Tifosi non attratti da Retegui? Chi protesta pe Sun eventuale arrivo dell’italoargentino non capisce niente di calcio, sopratutto se si pensa a quegli attaccanti che ha avuto in rosa la Fiorentina negli ultimi anni”.

“Servono garanzie dietro: Milenkovic non è un leader, Quarta ha solo spunti offensivi”

Ha poi concluso parlando del reparto difensivo, e di un eventuale passaggio alla difesa a tre: “Per esperienza personale, credo che la Fiorentina non sia pronta per giocare a 3. Dietro siamo troppo lenti e macchinosi. Milenkovic non è leader, Quarta ha più spunti offensivi che difensivi; insomma il reparto va assolutamente rinforzato. Soprattutto, anche sui laterali, non vedo giocatori adatti per fare tutta la fascia per 90 minuti”.