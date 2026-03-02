Il cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini è stato ospite di Radio Bruno dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, rassegna chiusa al quinto posto in classifica con ‘Male necessario’.

‘Ho distratto Fedez con la Fiorentina’

“Come ho fatto a far amare Mandragora a Fedez? Era l'unica maniera per farlo distrarre e rilassare prima di salire sul palco. Se stai tutto il giorno a cantare e provare rischi di essere saturo. L'ho distratto con ciò che lo interessa meno, il calcio, e con la Fiorentina, che gli interessa ancora meno. È stato un ulteriore modo per rafforzare la nostra amicizia, che qui si è consolidata, al di là dell'aspetto performativo”.

‘Spero con Paratici possa esserci finalmente un progetto’

“Nel ‘Male necessario’ c'è anche il tifare Fiorentina? Direi proprio di sì! È un dolore che da un po' abbiamo dentro, dal quale forse usciremo ancora più forti, quando con Paratici ci sarà veramente un progetto, finora sbandierato mille volte ma mai costruito, spero che ci sia finalmente un po' di programmazione calcistica. Se abbiamo parlato a Sanremo? Dice che ho una calma serafica, ma dopo dieci volte cerco di essere molto freddo per dare emozione a chi viene a vedere… gli ho detto però che quella sera ero molto teso, anche per la sua presenza”.