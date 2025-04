Come scrive Sky Sport riprendendo la notizia di questa mattina lanciata dal Corriere dello Sport-Stadio, a Cagliari si è tenuto un incontro tra il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il dg Alessandro Ferrari, il ds Daniele Pradè e l'attaccante viola Moise Kean.

Prima del suo rientro in Toscana il numero uno viola ha voluto, insieme ai suoi collaboratori più stretti, ribadire la centralità di Kean nel progetto viola. Non si è parlato di cifre e di un eventuale rinnovo. Anche perché, in questo incontro, non era presente l’agente del giocatore.

Quello che è certo è che non ci sarà una trattativa sulle cifre, con Kea che dà la priorità alle prospettive sportive per il suo futuro. Quella di Cagliari è stata l’occasione per ribadire la volontà viola di trattenere il suo numero 20 anche per il futuro.