Pizarro: "Tenetevi stretto Commisso, a differenza dei Friedkin è sempre presente. La Fiorentina ha percorso tecnico chiaro, la Roma no"

Sarà il suo big match quello di domani sera tra Fiorentina e Roma, perché il Pek Pizarro è rimasto legato a entrambe le piazze. A La Nazione il cileno però ha lanciato il suo pronostico a favore della squadra viola:

"Vedo i viola favoriti, per più motivi. In questo momento del campionato ancora i valori delle rose contano poco. È il momento delle squadre che fanno la differenza: i viola stanno bene, viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e sono reduci da tanti successi. La Roma invece è ancora alla ricerca di se stessa: Juric non è riuscito a incidere.

Cosa mi piace della Fiorentina? La chiarezza del percorso tecnico che sta portando avanti il club. Da Italiano a Palladino è cambiato il gioco, è vero, ma non la voglia di primeggiare su ogni campo e di avere una forte identità. Raffaele ci ha messo un po’ a entrare nella testa dei giocatori ma ora ce l’ha fatta.

Il caos a Roma post De Rossi? Quella resta una vicenda inspiegabile: non si può esonerare dopo poche gare un allenatore che aveva costruito a sua immagine la squadra. In una società seria una cosa come quella capitata a Daniele non può accadere. Perciò dico ai fiorentini: tenetevi stretto Commisso. È una figura presente che, anche da lontano, quando le cose non vanno bene parla e si espone. A Roma invece i Friedkin non si fanno mai sentire: non conosciamo nemmeno la loro voce".