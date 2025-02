Il cantante e tifoso viola Marco Masini ha parlato a Radio Bruno, concentrandosi sulla prossima sfida della Fiorentina contro il Como e analizzando vari aspetti della gara che attende la squadra di Palladino.

‘Fagioli dietro Gudmundsson e Zaniolo al posto di Kean’

“Senza Kean andrei con Gudmundsson e Zaniolo in attacco, una coppia che potrebbe essere una soluzione. Il Como fa un bel calcio ma si scopre lasciando spazi, e fa pochi punti. Non andrei con un centravanti, ma con due calciatori e magari Fagioli dietro di loro, non Beltran. L’argentino l’abbiamo provato in tanti ruoli offensivi ma le cose migliori le ha fatte da centrocampista. Il mestiere del centravanti non l’ha mai fatto e mi spaventa farlo giocare lì”.

‘Difficile rinunciare a Folorunsho, ma anche a Mandragora’

“Ora in avanti c’è uno Zaniolo in cerca di rivincite, Gudmundsson che deve svegliarsi. Due giocatori che non diano riferimento davanti mi sembrano la migliore soluzione per la gara col Como. Gudmundsson lo riscatterei anche domani, senza dubbio. È un grandissimo giocatore, che sta attraversando un momento più difficile. Gli servono fiducia e continuità, lo metterei sempre in campo. In questo momento è davvero difficile rinunciare a Mandragora, lavora per due. Richardson invece ora non si può tenere in considerazione”.