L'allenatore del Torino Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Bologna e ha avuto modo di parlare anche di Biraghi, arrivato in granata dalla Fiorentina e della recente sfida coi viola, terminata in pareggio nonostante l'uomo in meno.

‘A Firenze ha avuto qualche problema ma Biraghi è un grande professionista’

"Biraghi è un grande professionista, anche se ha avuto qualche problema alla Fiorentina si è sempre allenato bene. Ed è anche una difficoltà per l'allenatore scegliere. Casadei si è presentato bene, a lui manca il ritmo partita: ma non vuol dire che non possono partire dall'inizio. Dobbiamo capire all'interno di una partita come quella di Bologna, che fa sprecare tante energie, perché a livello fisico devi essere pronto. Quanto dureranno? Non lo so. Ma possono partire dall'inizio".

‘Con organizzazione e lavoro abbiamo superato ostacoli importanti’

"Abbiamo cambiato, sapete il trend e quante difficoltà abbiamo superato. Il bello di vedere questa squadra è che vuole provare a continuare ciò che sta facendo. Incontriamo il Bologna, vado di partita in partita, ed è una squadra tecnicamente superiore. Dobbiamo usare la testa, in questo percorso positivo abbiamo trovato buone squadre superiori a noi come Fiorentina, Juventus, Atalanta. Ma con organizzazione e lavoro, siamo sempre riusciti a superare questi ostacoli.