Intervenuto a Lady Radio, l'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato di alcuni temi caldi di casa Fiorentina, in vista della prossima sfida al Franchi contro il Como.

‘Como squadra strana, dentro Zaniolo al posto di Kean’

“Non esiste un sosia di Kean alla Fiorentina. Sono propenso a dare una maglia da titolare a Zaniolo. Ha già fatto l’attaccante anche in Nazionale, puoi dargli la palla forte addosso. Gudmundsson non mi sembra pronto e non ce lo vedo a fare il centravanti, lì nel mezzo all'attacco, mentre Beltran lo lascerei agire dove sta facendo, ormai ha dimostrato di fare il suo in quella posizione. Credo che Palladino giocherà con la difesa a 4. Il Como è una squadra strana, gioca a calcio, non ha la mentalità delle squadre che lottano per non retrocedere. In mezzo al campo, spero Cataldi stia bene e insieme a a lui Mandragora, che non fa cose eccelse ma c’è. Folorunsho agirà alla Bove”.

‘Al momento penso che Fagioli sia più utile da subentrante’

“Fagioli a San Siro? Ha fatto il suo, ma è tanto tempo che non gioca titolare, avrà i 90 minuti? Se Cataldi non dovesse farcela, facciamo giocare Fagioli. Altrimenti penso sia più utile nella ripresa da subentrante, per poter aiutare la squadra con le sue giocate, ma sa anche rallentare i tempi se la squadra vince e gestire il pallone. Palladino ottimo allenatore, ma ancora giovane. Durante la partita deve ancora crescere nelle scelte e nelle letture di gioco. Penso che Comuzzo giocherà, giovedì scorso con l'Inter ha giocato titolare”.