Galli: "Martinez Quarta aveva grandi difetti in fase difensiva. Nonostante tutto se ne va via a testa alta, perché..."

L'ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha parlato della partenza del difensore, Lucas Martinez Quarta.

“E' arrivato qui con grandi aspettative - ha detto Galli sul centrale argentino - si è dimostrato molto abile quando c'era da attaccare la porta avversaria, ma aveva grandi difetti in fase difensiva”.

In particolare “Con la palla lunga si faceva sorprendere, perdeva l'uomo in marcatura. Ma comunque va via a testa alta, perché ha dato tutto quello che poteva dare e si porterà dietro l'affetto di Firenze. Se entri nel cuore dei tifosi della Fiorentina, lo resterai per sempre”.