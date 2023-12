Repubblica: Entusiasmo sul campo ma ora anche sul mercato

Sull'edizione locale di Repubblica, spazio viola in prima pagina: "Fiorentina, gran festa di capodanno". A pagina 7 in taglio alto: "Attacco di Barone a Giani: ‘Ci vogliono allontanare, non giochiamo a Firenze’". A pagina 14: "Viola, un botto da terzo posto. Il sogno continua". In taglio basso: "Tanti applausi anche per il 2023, ora entusiasmo anche sul mercato". A pagina 15 le pagelle: "Kayode, assist perfetto. Ikoné solita gara senza idee".