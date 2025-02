A San Siro senza pressioni e con tanti recuperi: Gudmundsson ha smaltito la febbre e Palladino pensa a lanciare subito Fagioli

Se avessero posto la questione prima del match di giovedì, un po' tutti avrebbero messo la firma per strappare anche solo un punto all'Inter nelle due gare ravvicinate. La vittoria esaltante di due giorni fa pone la Fiorentina di fronte a un retour-match da affrontare senza alcuna pressione. In più ci saranno tanti recuperi, sia regolamentari che fisici: a partire da Gudmundsson, che ha smaltito la febbre e a San Siro dovrebbe accompagnare Kean.

La grande attesa però è per il debutto di Fagioli: a centrocampo infatti si dovrebbero vedere le novità principali. Cataldi è appena rientrato, Adli proverà a stringere i denti mentre l'ex bianconero è già pronto. Con lui ovviamente Folorunsho e una terza maglia da giocarsi, anche con Mandragora e Richardson in lizza.