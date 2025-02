Altro che a rischio esonero: Palladino ha trovato un'altra vita tattica alla Fiorentina e in omaggio ci sono anche Rubino e Caprini

Il mese e mezzo di grandi difficoltà, succeduto alla striscia di otto vittorie, aveva riposto sul banco degli imputati anche Raffaele Palladino. Il tecnico sembrava addirittura giocarsi tutto in occasione del match con la Lazio e nel giro di una decina di giorni, eccolo reduce da tre vittorie e di nuovo sulla cresta dell'onda. Come scrive La Nazione, il tecnico ha trovato una nuova pelle alla Fiorentina, sfociando in un 4-4-1-1 che ha dato frutti all'Olimpico e col Genoa, prima del modulo-emergenza con cui la squadra viola ha travolto l'Inter.

A tutto ciò ci ha aggiunto anche il marchio del pollice verde, non solo con quanto fatto con Comuzzo ma anche nella considerazione di Rubino e Caprini: l'attaccante franco-milanese è l'ultimo esordiente in ordine cronologico e di fatto potrà diventare il vero vice Kean.