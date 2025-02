Allerta meteo: c'è un HurryKean sul cielo di Firenze. Il bomber viola ha strabiliato Spalletti e ora vuole battere Retegui

Comunque vada a finire, la stagione di Moise Kean sarà da record: ha già stabilito il suo personale di segnature in un singolo campionato ma anche in singola stagione. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, su Firenze è in atto un vero e proprio Hurri-Kean, un uragano, come amano adattare linguisticamente i britannici (il primo a goderne fu Kane, per ovvia assonanza). Oltre a far godere Firenze e la Fiorentina però, a strofinarsi le mani c'era anche il ct Luciano Spalletti, in tribuna al Franchi.

Anche lui tra i primi a ridare fiducia al classe 2000, già lo scorso settembre con la chiamata in Nazionale a distanza di quasi un anno. Nel mirino di Kean c'è Retegui, avanti di una rete in classifica marcatori e avversario anche in azzurro. Il bomber viola può prendersi tutto.