Frey: "Fossi nella Fiorentina, confermerei Italiano. Thiago Motta è già pronto per una big, Gilardino..."

L'ex portiere, tra le altre, della Fiorentina Sebastien Frey ha commentato il possibile valzer di panchine in Serie A, al termine della stagione. In particolare, ha sostenuto la possibilità di un futuro ancora insieme per la Viola e Vincenzo Italiano.

“Confermerei Italiano, anche perché…”

Ecco cosa ha detto a TVPlay: “Fossi nella Fiorentina, confermerei assolutamente Italiano. Anche perché un allenatore come Gilardino farebbe bene a rimanere al Genoa, dove c'è un progetto serio, e Thiago Motta è già pronto per allenare una big. Dove? Napoli sarebbe la piazza ideale”.