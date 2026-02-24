Criscitiello: "Della Conference League non frega niente a nessuno. Qui c'è il rischio di non avere più nulla da raccontare a fine febbraio"
Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato su You Tube al podcast di Aura Sport, parlando del campionato italiano e dell'ultima parte della stagione.
Il pensiero di Criscitiello
“Il problema è il sistema. Qui a fine febbraio rischiamo seriamente di non parlare più di nulla. Campionato finito, la zona Champions è l'unica cosa carina che rimane, zona retrocessione 2 su 3 sono già in Serie B".
Sulle competizioni europee
“In Champions League c'è il rischio di andare fuori tutti e di Europa League e Conference League non frega nulla a nessuno. Il disastro a fine febbraio. Questo è un problema del sistema. Si potrebbe parlare di nulla da qui a fine maggio”.
