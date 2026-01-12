Giaccherini: "Come con la Lazio, la Fiorentina ha perso due punti contro il Milan. Parisi ala? Deve imparare a segnare"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore e oggi telecronista per Dazn, ha avuto modo di commentare il momento della Fiorentina in collegamento con Radio Sportiva.

Sulla sfida contro il Milan

“Con il Milan per la Fiorentina possono essere due punti persi, perché anche sull'1-1, alla fine, ha avuto l'occasione di vincerla. Come contro la Lazio, è stata una partita rocambolesca”.

Sul modulo e i suoi interpreti

Poi, sulla rosa della Fiorentina: “Parisi in quella posizione mi piace tantissimo, perché abbina qualità e imprevedibilità, ma se giochi in quel ruolo devi anche imparare a segnare. Gudmundsson, ad esempio, in quella zona rende al meglio: poi ci sono Gosens e Dodo, che partono da dietro e possono fare male. In questo modo, sovrapponendosi, possono esaltarsi”.