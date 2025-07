Il giornalista della Rai e tifoso viola Enzo Baldini ha parlato a Tuttomercatoweb.com, toccando vari temi di casa Fiorentina, ma non solo, nel corso di un’intervista.

“Le prime mosse della Fiorentina mi hanno convinto molto, già lo scorso anno consideravo la squadra viola una delle più forti del campionato. Ha lottato addirittura per la Champions League fino alla sconfitta di Venezia e poteva sicuramente qualificarsi se non avesse perso prima Bove, poi Cataldi e non avesse avuto perso Kean per problemi personali in un momento chiave. Stagione positiva con Palladino, ma con tutto il rispetto per l'ex tecnico viola con Pioli la Fiorentina fa un evidente salto in avanti. Pioli ha esperienza e va in ritiro con una squadra quasi fatta”.

‘Fiorentina in grado di lottare per la Champions’

“Sono arrivati giocatori importantissimi, Gudmundsson è stato confermato, con Kean e Dzeko l’attacco è competitivo e se Kean rimane la Fiorentina lotta per le prime cinque posizioni. La Fiorentina può centrare la Champions League, specialmente se arrivasse un centrocampista di spessore. Dzeko è un grande acquisto, non so quanti gol farà ma fa segnare gli altri, fa giocare bene la squadra ed è utile per sbloccare una partita. Fazzini? Furio Valcareggi mi ha fatto una testa così, ho parlato di lui con Antognoni e Corsi. Mi piace che venga a Firenze perchè ha una voglia matta di indossare la maglia viola. È un giovane interessante e ha fatto vedere che sa pure segnare”.

‘Vlahovic paradosso del calcio italiano, sostituire Chiesa con Gonzalez un grave errore di Giuntoli’

“Lucca mi piace ma le cifre per lui sono fuori mercato, 30 milioni mi sembrano davvero tanti. Ha giocato solo in una squadra di media classifica come l’udinese, il peso della maglia di una società di primo piano è un’altra cosa. Mi auguro che Kean sia ancora più forte, Lucca ha detto di essere ancora meglio in un’intervista, vediamo un po’. Vlahovic è un paradosso, il giocatore più pagato del calcio italiano che rischia di essere la terza scelta dell’attacco della Juventus. Ed è circondato da procuratori coi quali è molto difficile trattare. Tanti gli errori di Giuntoli, non si può vendere Chiesa e comprare Nico Gonzalez, così come non si può cedere Kean a cifre con cui si compra un difensore”.