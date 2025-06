Stefano Pioli è ormai prossimo a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, anche se bisognerà aspettare i primi di luglio per via dei vincoli fiscali che lo legano all'Arabia. Sul conto del tecnico s'è espresso a Radio Bruno Toscana l'esperto di mercato Oscar Damiani:

“La Fiorentina può tornare ad alti livelli”

“La Fiorentina non è una squadretta - ha detto - e quando la società sceglie bene l'allenatore anche i giocatori sono più motivati. Non bisogna essere delusi se altre squadre hanno vinto trofei mentre la Fiorentina no, perché le possibilità per tornare ad essere competitivi ad alti livelli ci sono tutte. Kean? 52 milioni sono tanti, dovessero arrivare li potresti reinvestire. Tuttavia, dovesse rimanere, sarebbe un grande segnale per Firenze e per la Fiorentina”.