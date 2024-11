Corriere dello Sport-Stadio: Nessuno come la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Viola a 2,75”. Sottotitolo: “Che media: 22 punti in 8 partite”.

Apertura dedicata a: “Fiorentina nessuna è come te”. Sottotitolo: “Nelle ultime 8 giornate 22 punti conquistati: il miglior rendimento del campionato. E una media a partita davvero invidiabile: 2,75”. In taglio basso: “Nuovo ruolo per Quarta e Colpani”.

Qui troviamo: “C’è un gruppo di titolari ma ora servirà il turnover”. Ovvero: “Gerarchie delineate, però 10 gare in 35 giorni imporranno altre scelte”.