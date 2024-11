Gli esperimenti di Palladino: Due giocatori della Fiorentina provati in nuovi ruoli

Il periodo della sosta per le Nazionali è anche quello degli esperimenti per l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino che, all'interno del Viola Park, ha provato a sfruttare questi giorni per mischiare gli ingredienti a propria disposizione.

Ecco che sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che Andrea Colpani è stato impiegato come mezzala di qualità ruolo che in passato ha già ricoperto. Con l'imminente ritorno di Albert Gudmundsson e l'ottimo stato di forma di Lucas Beltran, gli spazi sulla trequarti potrebbero essere pochi per lui.

Un'altra variazione invece è quella che riguarda Lucas Martinez Quarta: il Chino in questo periodo sta studiando anche da mediano per necessità e per indole: l'argentino ha già giocato in mezzo al campo ai tempi del River. Una soluzione questa già provata anche durante le gare dei viola ma che potrebbe essere riproposta in futuro.