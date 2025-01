Negli studi di Sky Sport il giornalista esperto di mercato Luca Marchetti ha fatto il punto sulle operazioni della Fiorentina: “Confermo che le parti stanno parlando per il possibile trasferimento di Comuzzo al Napoli. Qualora la trattativa andasse in porto, essendo già arrivato Pablo Marì la Fiorentina non prenderebbe un altro difensore”.

Il punto su Tzimas e sul centrocampo

Poi ha aggiunto: “Per il centrocampo i nomi sono quelli di Bondo e Cristante. Piace tanto anche Casadei, ma attualmente Lazio e Torino sono troppo più avanti nella trattativa. Per quanto riguarda Tzimas, il Norimberga non vorrebbe lasciarlo partire in questa finestra di mercato, ma il Paok sta spingendo affinché la Fiorentina presenti un'offerta importante”.