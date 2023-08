Dionisi esclude Berardi dall'amichevole contro il Wolfsburg: il mercato però non c'entra nulla

Poco meno di una settimana fa, durante la presentazione ufficiale del Sassuolo, il capitano dei neroverdi Gaetano Berardi aveva lasciato tutti senza fiato: "Il Sassuolo quest'anno può fare bene ma io... Non so se resto". Una dichiarazione molto simile a quella che rilasciò un anno fa e che non desta chissà quanta preoccupazione in casa neroverde, stando alle parole dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali.

Questo pomeriggio però la squadra di Alessio Dionisi era impegnata in un importante amichevole contro il Wolfsburg, ed il tecnico ha scelto di escludere Berardi, non solo dalla formazione iniziale ma anche dalla panchina. In molti subito hanno ipotizzato che dietro alla scelta del tecnico ci fossero motivazioni legate al calciomercato, ed ad un eventuale cessione del giocatore, ma secondo quanto riportato da Sassuolonews.com la causa dell’esclusione e solamente di carattere fisico: trattati di un semplice turno di stop in vista dell’esordio in Coppa Italia contro il Cosenza in programma per il prossimo fine settimana.