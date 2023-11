La Fiorentina pensa a un Barak-bis con Arthur?

Il Corriere dello Sport-Stadio torna sulle cifre dell'operazione che ha portato Arthur alla Fiorentina, parlando del suo possibile riscatto dalla Juventus. Il brasiliano è infatti arrivato in viola in prestito con diritto di riscatto, con la Juventus che, dopo aver spalmato l’ingaggio su più anni tramite un rinnovo, garantisce oggi al regista il 50% del suo stipendio (fetta da 2,5 milioni di euro). La Fiorentina, invece, corrisponde al giocatore un simbolico indennizzo di 60mila euro.

Il giocatore a Firenze si sta trovando bene e l’intenzione delle parti è quella di affrontare il discorso sul possibile riscatto in estate. Come scrive il quotidiano, però, non è da escludere che il club viola possa anticipare l’acquisto del giocatore già a gennaio, come fatto un anno fa con il riscatto di Barak dall'Hellas Verona, comprato a cifre inferiori rispetto a quanto pattuito. Al momento, però, non ci sono cifre concordate tra le due società per una possibile operazione in tal senso.