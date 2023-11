Sarà una sfida dal sapore decisamente speciale per Arthur il prossimo Fiorentina-Juventus in programma al Franchi domenica sera. E' lui l'ultimo ex in ordine cronologico tra le due società, che scenderà in campo per sfidare per la prima volta da ex i bianconeri.

A Firenze una vera e propria rinascita la sua. E pensare che al primo contatto che ci fu con i viola quest'estate, il brasiliano non era per niente convinto di accettare la proposta viola. Poi la telefonata di Italiano e il cambio di idea. Un passo indietro, per uno che ha indossato le maglie di Barcellona, Juventus e Liverpool, per rinascere. E così è successo.

In viola ha ripreso un ritmo che non aveva da qualche anno, ma soprattutto si sta riscoprendo il giocatore sul quale aveva puntato il Barcellona. A rendere il tutto possibile, anche un cambiamento di atteggiamento anche del ragazzo, che a Firenze, dice chi gli sta intorno, si trova benissimo ed è sereno come non mai. Per parlare di futuro ci sarà tempo, ma la voglia di Arthur sembra quella di puntare forte sul viola. Il presente dice Fiorentina-Juventus, la voglia è quella di dimostrare a tutti che a Torino hanno sbagliato di grosso. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.