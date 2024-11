La probabile formazione del Como: Fabregas senza le sue due stelle deve ridisegnare la squadra. Solo in panchina un ex Fiorentina

Avversario di lusso per il Como dopo la sosta, con la Fiorentina ospite al Sinigallia. Fabregas vuole confermare il 4-2-3-1 a specchio con Palladino. Audero in porta, con in difesa Goldaniga e Moreno terzini, mentre Kempf e Dossena centrali. A centrocampo ci saranno Engelhardt e Da Cunha. Paz, Sala e Fadera invece agiranno dietro l'unica punta Cutrone. L'ex Fiorentina Belotti in panchina, assenti pesanti Sergi Roberto e Strefezza.

La probabile formazione del Como (4-2-3-1): Audero, Goldaniga, Dossena, Barba, Moreno, Engelhardt, Da Cunha, Sala, Nico Paz, Fadera, Cutrone