VIDEO - Adani schiera la Top 11 delle rivelazioni del campionato... e sceglie anche un giocatore della Fiorentina

In un video molto particolare, in cui trasforma un tavolo da biliardo in un campo da calcio schierando la formazione con le palline, l'ex viola Daniele Adani ha avuto belle parole per l'esterno della Fiorentina Michael Kayode.

Nella sua Top 11 delle sorprese del campionato, escludendo giocatori di Inter, Juventus e Milan, Adani ha schierato a destra proprio Kayode motivando così la sua scelta: “Un ottimo prospetto, si è fatto male Dodò e ha conquistato il posto da titolare”. Kayode trova spazio in una fantasquadra nella quale spiccano altri due protagonisti della partita di ieri sera, ma a tinte rossoblù, ovvero Calafiori e Zirkzee.