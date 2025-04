“Parisi ha fatto tanti sacrifici per arrivare alla Fiorentina. La competizione con Gosens non lo penalizza. In passato..."

Questo pomeriggio Roberto Filarmonico, allenatore delle giovanili della Virtus Avellino e vero e proprio scopritore di Fabiano Parisi, è intervenuto al Pentasport per parlare del momento di forma del terzino sinistro della Fiorentina.

“Fabiano è un ragazzo serio, umile e disponibile, abituato a fare sacrifici: tutti valori trasmessi a lui dalla sua famiglia. E' uno che sta facendo un percorso lavorativo di un certo livello, e lo sta facendo con molto impegno. Se mi aspettavo di più? Quando si parla di scarso minutaggio si rispecchia il volere dell'allenatore, ma nei grandi confronti ha spesso giocato. Ovviamente si è trovato a competere con un giocatore di livello internazionale come Gosens, e per questo ovviamente bisogna capire la situazione in cui adesso si trova. L'importante è che lui si faccia sempre trovare pronto e disponibile a dare il massimo per questa maglia”.

“E' un ragazzo molto educato ma quando serve tira fuori la cazzimma”

Ha analizzato anche alcuni suoi aspetti caratteriali: “E' un ragazzo semplice, che è arrivato a questi livelli dopo grandi sacrifici. Viene da un paese di 7000 anime, e da piccolo passava le giornate tra lo studio e il pallone: sa benissimo cosa significa portare avanti dei valori. E' un ragazzo molto grintoso: è molto educato, ma quando serve è uno che sa tirare fuori la cazzimma giusta".

“Adesso gioca da terzino a tutta fascia ma all'inizio il suo ruolo era un altro”

Ha parlato anche del suo ruolo in campo: “Io personalmente lo vedo bene esterno in un 3-5-2. Nonostante sia stato impiegato da terzino, sin dai tempi dell'Avellino è sempre stato bravo a giocare a tutta fascia: ha spinta, qualità e inserimenti per far male anche in zona offensiva. Lui nasce come mezz'ala, ma avendo caratteristiche di spinta poi è stato messo sulla fascia: ha tutte le carte in regola per svolgere ruoli di fascia nel migliore dei modi. Se analizziamo i suoi aspetti tecnici notiamo che è molto bravo con la palla al piede nell'uno contro uno: può diventare un'arma in piu per servire i forti attaccanti che ha in rosa la Fiorentina”.

“Lo hanno cercato in tanti ma ha scelto la Fiorentina: a Firenze è stato solo sfortunato”

Ha poi concluso parlando anche di alcuni retroscena di mercato: “E' vero che da giovane era sotto osservazione di grandi club, ma va ammesso che alla Fiorentina è stato un po' sfortunato. I viola hanno comunque fatto un grande investimento, c'erano tanti club su di lui: non c'era solo la Juventus su di lui. So anche di Lazio e Napoli, ma il giocatore ha scelto di venire a Firenze perche pensava di avere piu spazio rispetto alle altre due piazze”.