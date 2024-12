Condò: "Italiano contro la Fiorentina? Sì a chi gioisce, trovo un atteggiamento ipocrita non esultare contro la tua ex squadra"

Giornalista de La Repubblica e volto televisivo con Sky, Paolo Condò ha parlato dell'esultanza di Vincenzo Italiano dopo Bologna-Fiorentina. Quella stessa esultanza che tanto ha fatto arrabbiare il ds viola, Daniele Pradè.

“Io non so come i due si siano lasciati ai tempi di Firenze - ha detto Condò a News.Superscommesse.it - il sospetto è che ci sia qualcosa che noi non sappiamo”.

Poi ha aggiunto: “Comunque, parlando in generale di esultanze, anche di quella di Zaniolo, a me piace sempre chi esulta e trovo un atteggiamento ipocrita non esultare per rispetto alla piazza in cui si è stati in precedenza. Senza, però, ovviamente, mai mancare di rispetto a nessuno. Ma alla semplice esultanza dico sì, perché il calcio è gioia e divertimento”.