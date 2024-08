Altro nome a sorpresa: per la fascia sinistra la Fiorentina segue un ex Atalanta

Dopo un inizio di stagione zoppicante, con tre pareggi in altrettante partite tra Serie A e Conference League, la Fiorentina cerca nuovi rinforzi sul mercato. In particolare, la viola cerca un nuovo arrivo sugli esterni e ha messo nel mirino Robin Gosens.

La Fiorentina vuole riportare in Italia Robin Gosens. Ci sono stati contatti nelle ultime ore. La viola, nonostante abbia rifiutato l'offerta del Brentford per Kayode, vuole rinforzare la propria batteria di esterni. Nell'ultima stagione all'Union Berlino, il tedesco ha realizzato 7 gol e 4 assist fra tutte le competizioni.

Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, lanciando l'ennesimo nome accostato alla società di Commisso in questa sessione di trattative. Gosens, lo ricordiamo, in Italia ha vestito - con successo - la casacca della Dea e poi quella dell'Inter, non lasciando però il segno.

L'Union Berlino - aggiunge l'esperto Niccolò Ceccarini - vuole il prestito con obbligo a 8, mentre i viola puntano al prestito con diritto.