Il clamoroso retroscena: Fratelli d'Italia pensa a Giancarlo Antognoni come candidato sindaco a Firenze

La clamorosa notizia arriva dalle pagine online de Il Foglio, che spiega come Fratelli d'Italia stia pensando a Giancarlo Antognoni come candidato sindaco per il primo partito italiano a Firenze in vista delle prossime elezioni 2024.

Il quotidiano fa sapere che il partito di Giorgia Meloni stia riscontrando non poche difficoltà a trovare nomi spendibili a candidati sindaci in alcuni comuni della Toscana, ma per Firenze uno di quelli in ballo è proprio quello della leggenda viola. Una candidatura che potrebbe avere dal clamoroso, nonostante non sia stata ancora né confermata né smentita. Un nuovo nome di un grandissimo giocatore della Fiorentina, dopo che in ambito Lega, per il medesimo ruolo, si era fatto anche il nome di Batistuta.