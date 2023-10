Da una Fiorentina decimata arrivano buone notizie: Pierozzi in gruppo, ormai ci siamo! Christensen e Mina...

Questa mattina La Nazione fa il punto della situazione su quegli che sono i giocatori infortunati in casa Fiorentina e che stanno svolgendo il loro lavoro di recupero. Con ben 13 giocatori impegnati con le proprie nazionali, dal Viola Park la novità più importante arriva da Niccolò Pierozzi, con il terzino destro viola che lavora in gruppo ed è pronto, come vi avevamo anticipato, a prendersi il posto di vice-Dodo in rosa dopo i fastidi fisici che gli hanno fatto saltare completamente la prima parte di stagione.

Recupero più lento invece per Christensen e Mina, con i due che lavorano ancora a parte. Il portiere danese si rivedrà in campo prima del difensore colombiano, probabilmente già a ridosso della fine della sosta.