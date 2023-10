Un'arma in più

Un fastidioso dolore all'addome lo aveva costretto a rimanere a Firenze, interrompendo così le trattative che in estate c'erano state con lo Spezia per un possibile prestito di Niccolò Pierozzi. Il terzino destro della Fiorentina ha continuato le cure con lo staff medico viola e adesso è pronto per essere, per la prima volta, a disposizione di Italiano.

Un giocatore che, inaspettatamente, potrebbe diventare fondamentale per la rosa viola, che con l'infortunio di Dodo ha dovuto ripiegare sul solo Kayode. Il classe 2001, ex Reggina e Pro Patria, aiuterà al rientro il collega a sostenere la fascia destra nei molteplici impegni che avrà la Fiorentina al rientro. Un test che servirà anche alla società se e come muoversi nel mercato di gennaio.

Pierozzi, Niccolò intendiamo, pensate non è mai stato convocato con la maglia della Prima Squadra viola. Da nulla a tutto. Questo il possibile futuro del giocatore nato e cresciuto a Firenze, che sta allontanando definitivamente i guai fisici. Già prima della sosta Italiano lo aveva impiegato in partitella, sta meglio e ora sembra giunto il momento per la prima chiamata, che potrebbe arrivare al rientro.

“Se c'è da fare altra esperienza ben venga - disse Pierozzi a Fiorentinanews.com nel novembre 2021 - ma punto a diventare un calciatore viola. Non mi pongo limiti”. Manca poco.