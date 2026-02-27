​​

Derby tricolore agli ottavi d'Europa League: Italiano sfiderà Gasperini. Tabellone sfortunatissimo per l'Italia

Sarà derby italiano in Europa League. L'urna di Nyon ha stabilito che, agli ottavi di finale, si affronteranno la Roma di Gian Piero Gasperini e il Bologna di Vincenzo Italiano. L'Italia ha dunque la certezza di portare una squadra ai quarti ma, di contro, perderà sicuramente una delle sue rappresentanti. Chi passerà affronta la vincente di Lille-Aston Villa

Il tabellone dei quarti

Questi tutti gli accoppiamenti degli ottavi di Europa League: Roma-Bologna, Porto-Stoccarda, Braga-Ferencvaros, Friburgo-Genk, Panathinaikos-Real Betis, Nottingham Forest-Midtjylland, Lille-Aston Villa, Celta-Lione. 

