Galante: “Comuzzo ottimo difensore, è da Nazionale. Con De Vrij la Fiorentina farebbe un grande acquisto”

L’ex difensore di Serie A Fabio Galante ha parlato a Tuttomercatoweb.com toccando anche alcuni temi di casa Fiorentina, in particolar modo soffermandosi sul reparto arretrato.

‘Vanoli sta ingranando, la Fiorentina dovrà lottare ma…’

“La Fiorentina sembra aver trovato lo spirito giusto, credo che dal mercato poi arriverà qualcosa. È arrivato un ottimo direttore sportivo, Vanoli sta un po’ ingranando ultimamente. Col Milan i viola hanno fatto un’ottima partita, che dà fiducia al gruppo per lavorare bene. La Fiorentina dovrà lottare per salvarsi, quando sei in quella zona di classifica è difficile uscirne, ma ha tutte le carte in regola per farcela”.

’Se ha continuità Comuzzo può dimostrare le sue qualità’

“Comuzzo lo scorso anno ha dimostrato di essere un grandissimo difensore, sull’uomo, in anticipo, ma anche col pallone se la cava, è forte fisicamente, ha tutto per dimostrare le sue qualità. Spero che possa avere continuità, può essere un profilo importante anche per la Nazionale. Oggi un difensore è preparato per marcare vari tipi di punte, ma ciò che incide parecchio è anche come è messa in campo la squadra. De Vrij per la Fiorentina? Un grandissimo professionista, quando gioca è una sicurezza, dà garanzie, difficilmente sbaglia. Dovesse andare a Firenze la Fiorentina farebbe un grande acquisto”.