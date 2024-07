Terracciano non è più tra le priorità del Genoa per il dopo Martinez: ora il Grifone pensa ad un ex viola

Dopo la cessione di Josep Martinez all’Inter, ormai da qualche settimana il Genoa di Alberto Gilardino è alla ricerca di un portiere a cui affidare la porta per la prossima stagione. In un primo momento, sponda rossoblu, si era parlato di un possibile interessamento per Pietro Terracciano: il numero 1 della Fiorentina, dopo le tre stagioni in viola, sembrava poter davvero cambiare aria. Il ritiro con Palladino ha perso raffreddato questa pista: malgrado la necessita del tecnico di avere un portiere abile con i piedi, al momento la squadra ha altre necessità.

Kotarsi aveva "scavalcato" Terracciano, ma adesso diventa un'operazione impossibile

Per questo nelle ultime settimane i piani del Genoa erano cambiati, con Dominik Kotarsi del PAOK che era balzato in cima alla lista dei desideri. Anche qui però i problemi non mancano: il portiere croato è onsiderato fondamentale per i playoff Champions dal PAOK di Salonicco, dunque oltre a una valutazione alta. La richiesta iniziale è di 9 milioni di euro.

Si pensa ad un occasione low cost: sondato un ex portiere della Fiorentina

A meno di un mese dall’inizio del campionato adesso però il Genoa è tornato a guardarsi attorno, valutando offerte low cost. E nel mirino del Grifone è finito un ex conoscenza viola: Pierluigi Gollini, adesso di proprietà dell’Atalanta. È una situazione di più semplice risoluzione, in caso, anche se i nerazzurri vorrebbero venderlo per fare cassa dopo due prestiti che non hanno portato al suo riscatto.