Commisso ha già respinto il Napoli per Comuzzo e può ripetersi per tutelare Kean. Il Barcellona cerca il post Lewandowski...

Buona parte del futuro di Moise Kean potrebbe decidersi in questo week end lungo in Sardegna, dove la Fiorentina sarà impegnata per affrontare il Cagliari. L'attaccante e il presidente Commisso si parleranno, per discutere di contratto e clausola. Secondo Tuttosport tra i club che potrebbero pensare di pagarla c'è il Barcellona, in cerca anche di un futuro post Lewandowski, vista l'età del polacco. Commisso però ha già dato prova di poter dire di no a offerte importanti, come quella del Napoli a gennaio per Comuzzo, e secondo il quotidiano potrebbe muoversi proprio nell'ottica di rinunciare a un bell'incasso, a patto però di aggirare il discorso clausola.