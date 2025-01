Arriva "HANGOVER VIOLA", la nuova trasmissione di Fiorentinanews.com! Oggi la prima puntata

Con l'avvento del 2025 arriva una grande novità in casa Fiorentinanews.com! A partire da oggi, mercoledì 8 gennaio alle ore 21.30, ogni settimana andrà in onda “HANGOVER VIOLA”, la trasmissione in cui si commenteranno tutte le ultime di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti.

Dove vedere la trasmissione

Dal mercato all'analisi delle partite, con tante rubriche e contenuti tutti da scoprire. Vi aspettiamo ogni mercoledì sera in diretta streaming sui nostri canali Facebook e YouTube con “HANGOVER VIOLA”, la nostra trasmissione dedicata alla Fiorentina in cui potrete anche commentare in diretta e ricevere le nostre risposte. Vi aspettiamo!