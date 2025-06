Ogni casella dell'incastro va riempiendosi. L'Al Nassr ha comunicato la separazione con Stefano Pioli che nel giro di poco tempo verrà ufficializzato nelle sue nuove (vecchie) vesti di allenatore della Fiorentina.

Il club viola ha convinto il tecnico a lasciare l'oasi dorata in Medio Oriente non solo attraverso il sentimento d'affetto che lo lega da sempre a Firenze e alla Fiorentina, ma anche dando precise garanzie sul mercato.

Per accettare questa terza chiamata in carriera in viola (una da calciatore e due da allenatore), Pioli ha chiesto e ottenuto di poter avere una squadra di qualità in primis e, per quanto possibile, una rapidità alla base di ogni operazione. E in questo senso la società gli ha fatto trovare il rinnovo di De Gea, il riscatto di Gudmundsson e gli arrivi di Dzeko, Fazzini e Viti. E altri movimenti verranno fatti nel corso dei prossimi giorni, in modo tale di presentarsi al raduno con un'ossatura ben precisa.