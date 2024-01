La Fiorentina vuole velocizzare i tempi: c'è l'offerta al Verona per il pacchetto Faraoni-Ngonge. I dettagli

Pacchetto in arrivo da Verona?

Sono ore frenetiche quelle sull'asse Firenze-Verona, con la società viola che dopo la sconfitta a Reggio Emilia vuole velocizzare i tempi per regalare a Italiano i primi colpi di mercato. Come scrive La Nazione, la Fiorentina vuole tentare l’assalto doppio in casa gialloblù: Faraoni più Ngonge, per un affare complessivo intorno ai 14 milioni.

Cifre ancora troppe alte secondo la dirigenza viola

L'Hellas Verona, però si aspetta di guadagnare qualcosa di più, 10-11 solo dal cartellino dell'attaccante. Una cifra ritenuta oggettivamente alta secondo i viola. Dalla loro, però, i dirigenti viola possono contare sul fatto che il ragazzo ha chiesto la cessione e vuole partire subito.