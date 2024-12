L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha commentato la sconfitta viola contro l'Udinese, parlando con DAZN.

"Analizzando la partita - ha detto - credo che ci sia del rammarico. Abbiamo approcciato benissimo l'inizio gara contro una squadra che difende basso. Abbiamo fatto i primi venti minuti benissimo, poi abbiamo un po' smesso di giocare, ma abbiamo anche sofferto pochissimo.

E poi: “Nel secondo tempo invece siamo partiti male e poi abbiamo avuto tante occasioni per poterla riprendere questa gara ma non ci siamo riusciti. Questa partita ci deve servire da lezione per capire che cosa non è andato e da domani pensiamo già al prossimo match”.

Inoltre: “Nel primo tempo eravamo in pieno comando della partita e c'è il rammarico per non essere andati sul 2-0. Ci sono mancati lucidità e altruismo, specialmente negli ultimi metri”.

In conclusione: "Beltran è duttile, il ruolo naturale è sottopunta, che fa anche Gudmundsson. Ma in determinate partite può giocare anche a sinistra. Ci manca un giocatore di ruolo in quella posizione perché abbiamo solo Sottil e sto cercando soluzioni nuove dopo che ci è venuto a mancare Bove. Mi auguro che possa tornare a giocare, aspettiamo gli esiti degli esami, ama il calcio e deve stare nel calcio".