Ricordate la suggestione Samardzic per la Fiorentina? Ora ci prova la Lazio, che guarda anche a un difensore dell'Udinese

Ricordate quando la Fiorentina era interessata al centrocampista Lazar Samardzic? Una trattativa rivelatasi fin troppo complicata, tanto che il serbo non ha ancora lasciato l'Udinese nonostante fosse fatta per il suo passaggio all'Inter. Adesso c'è una nuova pretendente.

Su Samardzic spunta la Lazio

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, domani è previsto un summit tra le dirigenze di Udinese e Lazio per parlare di Lazar Samardzic, oggetto di interesse dei biancocelesti. Potrebbe rientrare nel discorso anche il difensore Jaka Bijol.