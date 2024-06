Testa a testa per Colpani: la Lazio vuole bruciare i tempi, la Fiorentina punta tutto sul fattore Palladino. La situazione

Prosegue il pressing della Fiorentina su Andrea Colpani. Il talento del Monza è ormai da qualche settimana un chiaro obiettivo del club viola che però - riporta TMW - deve fare i conti con la concorrenza della Lazio. Un vero e proprio testa a testa quello con la società capitolina, che a breve incontrerà il Monza per velocizzare i tempi.

Palladino decisivo?

La cifra richiesta per Colpani si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro, cifra decisamente importante vista la poca esperienza in Serie A anche se il giocatore ha dimostrato di avere grandi qualità. Ciò che potrebbe far pendere la bilancia dalla parte della Fiorentina è ovviamente la presenza di Raffaele Palladino, colui che di fatto ha permesso a Colpani di sbocciare nel massimo campionato.