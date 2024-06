La Fiorentina si fa da parte per il portiere vincitore dell'Europa League? Genoa davanti a tutti... con due insidie estere

Altra sessione di calciomercato, altro dibattito sui portieri in casa Fiorentina. Se da una parte Terracciano ci ha ormai abituato a sbaragliare ogni tipo di concorrenza, dall'altro c'è la sensazione che stavolta l'ex Empoli possa davvero lasciare il testimone a un nuovo collega.

Un nome da depennare

La Fiorentina guarda soprattutto in Italia dove i profili sono tanti, su tutti Montipò e Audero. Da depennare, invece, il nome di Juan Musso: il portiere argentino è in uscita dall'Atalanta, dove il titolare è ormai Carnesecchi, e per lui si registra un forte interessa del Genoa che - ceduto Martinez all'Inter - è pronto a sbaragliare la concorrenza. Sullo sfondo anche Villarreal e Newcastle, con la Fiorentina che sembra invece essersi fatta da parte.