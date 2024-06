Merlo: "Per un grande attaccante sacrificherei anche Nico Gonzalez. Bonaventura? Meglio tenere Castrovilli"

A Radio Bruno Toscana l'ex Fiorentina Claudio Merlo ha parlato di Giacomo Bonaventura, protagonista di oggi a seguito delle dichiarazioni del suo procuratore: “Stiamo parlando di un giocatore delizioso, che fa gol e assist, roba rara da vedere nella Fiorentina. Detto questo, se dovessi scegliere tra lui e Castrovilli, andrei sul secondo fosse solo per una questione di età. Inoltre può fare tranquillamente quei 7/8 gol in campionato".

“Per un bomber sacrifico anche Nico”

Poi su Palladino ha aggiunto: “E' ovviamente un allenatore emergente, che al Monza ha fatto bene ma che non si è ancora misurato con una piazza come Firenze. Molto dipenderà dalla squadra che gli metteranno a disposizione, e in tal senso la scelta dell'attaccante sarà fondamentale. E' il momento di fare un sforzo per un bomber, anche a costo di sacrificare Nico Gonzalez. E poi prenderei Colpani”.