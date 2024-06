Castrovilli e quell'offerta al ribasso che non piace. Il centrocampista vorrebbe maggiore considerazione

La Fiorentina nell'ultimo mese ha cambiato strategia con i giocatori in scadenza di contratto, in particolar modo lo ha fatto con Giacomo Bonaventura e Gaetano Castrovilli.

Il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha ripreso in mano questi due filoni e ha riaperto il dialogo con gli agenti di entrambi i calciatori. Ma mentre per Bonaventura il futuro sembra sempre più viola, per Castrovilli il discorso si è fatto man mano più ingarbugliato.

Messe in attesa le altre squadre

Eppure c'era grande entusiasmo all'inizio, al momento della riapertura del discorso tra le parti. Castro ha messo in stand by le proposte che aveva già ricevuto (Monza e Bologna) per vedere se c'era la possibilità di rimanere a Firenze dove ha casa e ha messo su famiglia.

La proposta e le considerazioni della controparte

Ma la Fiorentina al giocatore ha offerto un ingaggio al ribasso rispetto a quello attuale (anche se con la possibilità di aggiungere diversi bonus) dimostrando di non essere sicura al cento per cento del recupero del calciatore. L'ex Bari, da parte sua, vorrebbe essere maggiormente considerato e si sarebbe aspettato tutt'altro tipo di proposta.

La scadenza naturale del contratto così si avvicina senza che si siano fatti passi avanti significativi verso la risoluzione. La vicenda non può dirsi chiusa, in tutti i sensi, però…