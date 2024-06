Proc. Bonaventura: "Ci sono buoni presupposti per una sua permanenza alla Fiorentina. Vicino a passare alla Juventus lo scorso gennaio"

Il procuratore di Giacomo Bonaventura, Enzo Raiola, fa trasparire il suo ottimismo relativamente alla permanenza alla Fiorentina del giocatore.

“Buoni presupposti per andare avanti insieme”

In un'intervista rilasciata a Calciomercato.com, Raiola ha detto: "In questi giorni la Fiorentina era concentrata sul cambio d'allenatore, a breve ci incontreremo come avevamo già programmato alla fine del mercato di gennaio. A oggi ci sono buoni presupposti per andare avanti insieme, vediamo cosa succederà. Proposte per lui? Sì, ci sono state chiamate da club stranieri".

“A gennaio vicino alla Juventus”

A gennaio Bonaventura è stato sul punto di passare alla Juventus: "Molto vicino. Allegri aveva scelto lui per aiutare la squadra che in quel momento faceva fatica a esprimere il gioco. La Fiorentina però lottava per un posto in Europa, era in corsa su tre competizioni e sarebbe stato complicato arrivare fino in fondo privandosi di un giocatore come Bonaventura".